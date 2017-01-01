وفاة رائد الفضاء يوجين سيرنان آخر من مشى على القمر ﻿

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أفادت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) مساء الإثنين أن رائد الفضاء السابق يوجين سيرنان فارق الحياة عن عمر ناهز 82 سنة، ويُعتبر سيرنان آخر رائد فضاء يسير على القمر.
وكان الرائد، قد قام برحلة عبر الفضاء رفقة أحد زملائه في الميدان فى رحلة (أبولو 17) حيث حطت مركبتهما على سطح القمر، كما أنه وعلى مدى ثلاثة أيام قطعا أكثر من 30 كيلومترا وجمعا أكثر من 100 كيلوغرام من الأحجار والصخور خلال عملية استكشاف.
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