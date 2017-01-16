بالصورة.. منفد الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول قتلوه البوليس بالعصا ﻿

شوف تيفي
بعد إلقاء السلطات التركية القبض على منفد الهجوم المسلح على ملهى ليلي بمدينة اسطنبول التركية ليلة رأس السنة الميلادية، تعرض الأوزباكيستاني عبد القادر مشاريبوف والملقب بأبو محمد الخرساني للضرب من قبل رجال الشرطة.
وفور تداول الصورة لمنفد الهجوم الإرهابي بعد التدخل الأمني، عبر نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي عن سعادتهم بالعمل الذي قامت به العناصر الأمنية في حق المعني بالأمر.
جدير بالذكر أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة أزيد من 40 شخصا.
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