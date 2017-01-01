 غليان وسط برلمانيي حزب العدالة والتنمية بسبب فشل بن كيران في تشكيل الحكومة ﻿
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غليان وسط برلمانيي حزب العدالة والتنمية بسبب فشل بن كيران في تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 23:41 غليان وسط برلمانيي حزب العدالة والتنمية بسبب فشل بن كيران في تشكيل الحكومة | بوليتيك
غليان وسط برلمانيي حزب العدالة والتنمية بسبب فشل بن كيران في تشكيل الحكومة
لم يتقبل 125 نائبا برلمانيا ينتمون لحزب العدالة والتنمية، تضحية رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران بالغرفة الأولى للبرلمان كمحاولة منه لإرضاء عزيز أخنوش وامحند العنصر للعودة إلى طاولة

شوف تيفي

لم يتقبل 125 نائبا برلمانيا ينتمون لحزب العدالة والتنمية، تضحية رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران بالغرفة الأولى للبرلمان كمحاولة منه لإرضاء عزيز أخنوش وامحند العنصر للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد فوز الإتحادي الحبيب المالكي برئاسة مجلس النواب مايعني تواجد حزب الإتحاد الإشتراكي ضمن الأغلبية الحكومية بصيغة المعارضة الديموقراطية.
وأفاد مقربون من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني وجد صعوبة بالغة في إقناع النواب البرلمانيين بالتصويت عبر الإدلاء بالورقة بيضاء فارغة، وهو مالم يتقبله النواب البرلمانيين، خاصة بعد تلميح سعد الدين العثماني في كلمته بوجود علاقة بين إنتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل الحكومة.
وحسب ذات المصادر، حاول سعد الدين العثماني امتصاص غضب البرلمانيين الذين لم يستوعبوا بسهولة مافسروه إستسلاما بعد قرار الإدلاء بورقة التصويت بيضاء فارغة، حيث عبر بعض النواب البرلمانيين عن غضبهم مباشرة بعد إعلان الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب.
وحصل المالكي، الذي ترشح وحيدا لمنصب رئيس مجلس النواب على 198 صوتا، رغم إدلاء فريق حزب العدالة والتنمية المكون من 125 مقعدا برلمانيا بورقة بيضاء ، ومقاطعة الفريق الاستقلالي المكون من47 نائبا برلمانيا، فيما اختارت قيادة حزب التقدم والإشتراكية لزوم الصمت رغم التفاهم الكبير بين عبد الإله بن كيران ونبيل بن عبد الله.


 

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