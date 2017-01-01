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عاجل..زوجة فلاح تذبح رضيعتها من الوريد إلى الوريد بخنيفرة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة+فيديو

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 23:08 عاجل..زوجة فلاح تذبح رضيعتها من الوريد إلى الوريد بخنيفرة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل..زوجة فلاح تذبح رضيعتها من الوريد إلى الوريد بخنيفرة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة+فيديو
علمت ''شوف تيفي'' بأن حي الكورس بمدينة خنيفرة، اهتز قبل قليل على وقع جريمة بشعة، بطلتها سيدة متزوجة، أقدمت على ذبح رضيعتها من الوريد إلى الوريد.

'''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن حي الكورس بمدينة خنيفرة، اهتز قبل قليل على وقع جريمة بشعة، بطلتها سيدة متزوجة، أقدمت على ذبح رضيعتها من الوريد إلى الوريد.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعنية بالأمر، استغلت غياب زوجها الذي يعمل كفلاح عن منزل الأسرة، لتقوم بذبح فلذة كبدها بواسطة سكين من الوريد إلى الوريد، موضحا بأن أسباب قيام الزوجة بهذه الجريمة تبقى مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت باعتقال الزوجة البالغة من العمر 24 سنةّ، بينما تم نقل جثة الضحية البالغة قيد حياتها سنة واحدة إلى مستودع الأموات.

وأكد ذات المصدر بأن المكان، يعرف حالة استنفار أمني بسبب سخط الساكنة التي عبرت عن غضبها وسخطها الشديد بسبب وقوع هذه الجريمة.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي الكورس فلاح الزوجة ذبح الساكنة

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