المغرب يسجل حصيلة إيجابية بعد ستة أشهر على إطلاق حملة زيرو ميكا ﻿

عقد وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العملي مساء اليوم الإثنين ندوة صحفية قدم من خلالها حصيلة تفعيل قانون حضر الأكياس البلاستيكية بما فيها الصناعة والإستيراد

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عقد وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العملي مساء اليوم الإثنين ندوة صحفية قدم من خلالها حصيلة تفعيل قانون حضر الأكياس البلاستيكية بما فيها الصناعة والإستيراد والتصدير والتسويق واستعمالها وذلك بداية من شهر يوليوز الماضي.

و أكد الوزير مولاي حفيظ العلمي على أن استعمال الأكياس البلاستيكية قد تقلص بشكل ملحوظ منذ دخول القانون حيز التنفيذ، كما أن المنتوجات والأكياس البديلة لقيت استحسان المواطن والمستهلك المغربي، وأضاف على أن الوزارة قامت بجمع أزيد من 6800 طن من الأكياس البلاستيكية التي أُحرقت بأفرن الإسمنت.

وأضاف أنه تم تفعيل استراتيجية شمولية وتشاركية لمواكبة تفعيل القانون، والتدابير المتخذة التي تخضع لمتابعة منتظمة في إطار لجنة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما تم تعزيز الترسانة القانونية من أجل تحسين مردودية منظومة المراقبة إذ نشرت بهذا الخصوص نصوص قانونية من أجل تحديد الخصوصيات التقنية للأكياس التقنية للأكياس البلاسيتكية غير الممنوعة ويتعلق الأمر بأكياس النفايات وأكياس التجميد مع الحيلولة دون تحويل استعمالها إلى أغراض اخرى حيث تخضع هذه النصوص إلى مادة البولي إيثيلين « المادة الأولية التي تستعمل في إنتاج الأكياس البلاستيكة لنظام الترخيص بالإستيراد بغرض ضمان إمكانية تتبعها وتفادي أي تحويل لغرضها.

أما فيما يخص الفاعلين الذين تأثروا بهذا القانون فقد أحدث قطاع الصناعة صندوقا تبلغ قيمته 200 مليون درهم لمواكبة هؤلاء الفاعلين، وصرح مولاي حفيظ العلمي على أنه استجابت 72 مقاولة لطلب إبداء الإهتمام الذي أعلن عنه شهر ماي المنصرم حيث أصبحت مؤهلة للإستفادة من دعم الصندوق.