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عاجل: السلطات التركية تعتقل منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 22:45 عاجل: السلطات التركية تعتقل منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول | دولي
عاجل: السلطات التركية تعتقل منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول
أفادت وسائل إعلام تركية مساء اليوم الإثنين عن إلقاء القبض على منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول التركية ليلة رأس السنة الميلادية.

شوف تيفي

 أفادت وسائل إعلام تركية مساء اليوم الإثنين عن إلقاء القبض على منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول التركية ليلة رأس السنة الميلادية.

وأضافت ذات المصادر أن الشرطة التركية استطاعت الإمساك بالمشتبه فيه الوحيد في هذا الهجوم وذلك بعد أن حددت الشرطة هويته حيث أن الأخير أوزباكيستاني الجنسية والذي كان قد فر إلى وجهة مجهولة بهد تنفيده لعمله الإرهابي.

جدير بالذكر أن الهجوم المسلح الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية عن مسؤولية تنفيذه أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة أزيد من 40 شخصا.

 

 

 

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دوليا لسلطات التركية منفذ الهجوم المسلح ملهى ليلي باسطنبول شوف تيفي

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