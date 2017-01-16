بالصور.. هكذا سقط''بوعشرة" أكبر مروج لحبوب''القرقوبي" في درب سلطان بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بالفداء درب السلطان، اليوم الاثنين، من إيقاف مروج أقراص للهلوسة ملقب بـ''بوعشرة''.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بالفداء درب السلطان، اليوم الاثنين، من إيقاف مروج أقراص للهلوسة ملقب بـ''بوعشرة".

وحسب مصدر''شوف تيفي" فإن التفتيش الأولي للمعني بالأمر، أسفر عن حجز 130 قرص مهلوس، بالإضافة إلى هاتفين نقالين ومبلغ مالي قدره 120 درهم.

وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.