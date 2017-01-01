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غضبة ملكية يتلقاها وزير العدل مصطفى الرميد ..هذا مضمونها

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 21:49 غضبة ملكية يتلقاها وزير العدل مصطفى الرميد ..هذا مضمونها | بوليتيك
غضبة ملكية يتلقاها وزير العدل مصطفى الرميد ..هذا مضمونها
عبّر الملك محمد السادس عن غضبه إزاء فشل كافة المسؤولين في مواجهة''مافيا'' العقارات التي تستولي على الأراضي و ممتلكات المغاربة و الأجانب، على حد سواء، معتبرا أن القضاء ووزارة العدل و الحريات مسؤولان

شوف تيفي:
عبّر الملك محمد السادس عن غضبه إزاء فشل كافة المسؤولين في مواجهة''مافيا" العقارات التي تستولي على الأراضي و ممتلكات المغاربة و الأجانب، على حد سواء، معتبرا أن القضاء ووزارة العدل و الحريات مسؤولان بالدرجة الأولى عن محاربة هذا الأمر بالصرامة اللازمة.
و قال الملك في رسالة تلقاها مصطفى الرميد من الملك في وقت سابق، و تلاها أمام المشاركين في ندوة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط يوم الاثنين، إن الاستيلاء على عقارات الغير أضحى ممارسة متكررة يدل عليها عدد من القضايا المعروضة على المحاكم و تعدد الشكايات المقدمة حولها و الأخبار المتواترة التي توردها الصحافة، و أضحى يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير و تستدعي التصدي الفوري و الحازم لها تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة و فعالية القانون في صيانة الحقوق و من زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفي دورها رافعة أساسية للاستثمار و محركا لعجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و أكد الملك، في الرسالة نفسها حسب ما نشرته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء،أن الشكايات الواردة على الديوان الملكي دفعته إلى تنبيه وزارة العدل و الحريات إلى خطورة هذه الظاهرة و حثها على مواجهتها بخطة حازمة و متكاملة تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم.

 

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