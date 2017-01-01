 صادم..اختطاف تلميذة قاصر والتناوب على اغتصابها في جلسة خمرية بدكالة..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿
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صادم..اختطاف تلميذة قاصر والتناوب على اغتصابها في جلسة خمرية بدكالة..وهذه هي التفاصيل المؤلمة

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 21:29 صادم..اختطاف تلميذة قاصر والتناوب على اغتصابها في جلسة خمرية بدكالة..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق
صادم..اختطاف تلميذة قاصر والتناوب على اغتصابها في جلسة خمرية بدكالة..وهذه هي التفاصيل المؤلمة
علمت''شوف تيفي'' بأن دوار الشهوبة بمدينة سيدي بنور التابع لمنطقة دكالة، شهد خلال الأسبوع المنصرم، جريمة مروعة، أبطالها شخصان، أقدما على اختطاف تلميذة وتناوبا على اغتصابها.

"شوف تيفي"

علمت''شوف تيفي" بأن دوار الشهوبة بمدينة سيدي بنور التابع لمنطقة دكالة، شهد خلال الأسبوع المنصرم، جريمة مروعة، أبطالها شخصان، أقدما على اختطاف تلميذة وتناوبا على اغتصابها.

وحسب مصدر''شوف تيفي" فإن الضحية البالغة من العمر 15 سنة، كانت رفقة زميلها في القسم البالغ بدوره 15 سنة، وتفاجأت بشابين يعترضان سبيلهما بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يتم اختطافها إلى مكان خلاء.

وأضاف المصدر ذاته بأن الخاطفين، قاما طيلة ليلة كاملة خلال جلستهما الخمرية باغتصاب التلميذة القاصر دون رحمة، ما أسفر عن إصابتها بجروح على مستوى جهازها التناسلي، قبل أن تتمكن من الفرار من المكان مستغلة عدم قدرة الخاطفين على مواصلة اغتصابها بسبب سكرهما الطافح.

وأوضح ذات المصدر بأن الضحية وفور هروبها، توجهت إلى منزل أسرتها لتخبرهم بتفاصيل الفاجعة، ما جعلهم يتقدمون للمصالح الأمنية بشكاية، قام على إثرها رئيس الشرطة القضائية بسيدي بنور بقطع إجازته للتحقيق في هذه الجريمة التي هزت المنطقة، ما أسفر عن اعتقال المتورط الأول البالغ من العمر 24 سنة والمعروف بنشاطه الإجرامي، بينما تم نشر مذكرة بحث وطنية لاعتقال المتورط الثاني.

 

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المغرب شوف تيفي دكالة السلاح الأبيض القاصر المصالح الأمنية الجهاز التناسلي

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