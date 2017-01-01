بن كيران ..لهذا السبب طالبت من نواب''البيجيدي" التصويت بورقة بيضاء على رئيس مجلس النواب ﻿

أصدر عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بلاغا يشرح فيه السبب وراء عدم تقديم أي مرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب لمنافسة الحبيب المالكي الذي ترشح وحيدا للمنصب.

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أصدر عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بلاغا يشرح فيه السبب وراء عدم تقديم أي مرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب لمنافسة الحبيب المالكي الذي ترشح وحيدا للمنصب.

وأفاد بلاغ بن كيران الموقع من طرف نائبه سليمان العمراني، أن قرار عدم الترشح جاء بناءا على قرار الأمانة العامة الصادر عن اجتماعها المنعقد يوم السبت 14 يناير 2017 والقاضي بتفويض الأمين العام بمتابعة اتخاذ كافة التدابير باسم الحزب من أجل تسريع إخراج هياكل مجلس النواب وعقد جلسة المصادقة على مشروع القانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وعلى بروتوكول التعديل الملحق به، ومواصلة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة.



وجاء في البلاغ،" بعد دراسة كافة الاختيارات وأنسبها للإسهام في إيجاد الأجواء الإيجابية لمواصلة التشاور من أجل تشكيل أغلبية حكومية، فقد تقرر بعد التشاور عدم تقديم مرشح للتباري على منصب رئيس مجلس النواب والتصويت بورقة بيضاء".