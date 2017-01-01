عاجل:هذا أول قرار يتخذه الحبيب المالكي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب ﻿

يعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، جلسة عمومية يتم خلالها الإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية.

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يعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، جلسة عمومية يتم خلالها الإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية.

وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن هذه الجلسة العمومية، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستخصص، كذلك، لانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجن الدائمة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الجلسة ستعقد طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.