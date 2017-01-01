 قبل الحبيب المالكي..هذه أسماء البرلمانيين الذين تعاقبوا على رئاسة مجلس النواب ﻿
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قبل الحبيب المالكي..هذه أسماء البرلمانيين الذين تعاقبوا على رئاسة مجلس النواب

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 20:43 قبل الحبيب المالكي..هذه أسماء البرلمانيين الذين تعاقبوا على رئاسة مجلس النواب | بوليتيك
قبل الحبيب المالكي..هذه أسماء البرلمانيين الذين تعاقبوا على رئاسة مجلس النواب
ازداد الحبيب المالكي، الذي انتخب اليوم الاثنين رئيسا جديدا لمجلس النواب، في 15 أبريل 1946 بأبي الجعد بمدينة خريبكة.

شوف تيفي:
ازداد الحبيب المالكي، الذي انتخب اليوم الاثنين رئيسا جديدا لمجلس النواب، في 15 أبريل 1946 بأبي الجعد بمدينة خريبكة.

ويشتغل المالكي أستاذا بجامعة الرباط ورئيسا لمجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط.

وفي 12 نونبر 1990 عين من قبل جلالة المغفور له الحسن الثاني أمينا عاما للمجلس الوطني للشباب والمستقبل ،.كما تولى رئاسة المركز المغربي للظرفية ومنذ نونبر 1992 أصبح عضوا بأكاديمية المملكة.
وفي ما يلي هذه أسماء الشخصيات التي تعاقبت على رئاسة مجلس النواب منذ الولاية التشريعية الأولى:

المرحوم عبد الكريم الخطيب(1963 - 1965

المرحوم عبد الهادي بوطالب 1970 - 1971

المرحوم المهدي بنبوشة 1971 - 1972

المرحوم الداي ولد سيدي بابا 1977 - 1983

أحمد عصمان 1984 - 1992

جلال السعيد 1993 - 1997

عبد الواحد الراضي 1997- 2002 / 2002 - 2007

مصطفى المنصوري 2007 - 2010

عبد الواحد الراضي من أبريل 2010 إلى نونبر 2011

كريم غلاب 2011 إلى 2014

راشيد الطالبي العلمي 2014 الى 2016
وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ، تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور وبناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

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قبل الحبيب المالكي..هذه أسماء البرلمانيين الذين تعاقبوا على رئاسة مجلس النواب

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