أمن بني ملال يوقف مهاجرين افريقيين بسبب سرقة هاتفين نقالين ﻿

تمكنت عناصر فرقة الصقور التابعة لمصلحة الأمن الولائية بمدينة بني ملال من اعتقال مهاجريين افريقيين من جنوب الصحراء، قاما بسرقة هاتفين نقالين من الطراز الرفيع من سوق تجاري بمدينة بني ملال بطريقة

شوف تيفي: الفطواكي عبد القادر

تمكنت عناصر فرقة الصقور التابعة لمصلحة الأمن الولائية بمدينة بني ملال من اعتقال مهاجريين افريقيين من جنوب الصحراء، قاما بسرقة هاتفين نقالين من الطراز الرفيع من سوق تجاري بمدينة بني ملال بطريقة احترافية.

وذكرت مصادر أمنية أن كاميرات المراقبة المثبتة بالمحل التجاري محل السرقة كانت قد رصدت المتهمين وهما يقومان بعملهما الإجرامي من خلال التحايل على التاجر الضحية ومساعديه قبل أن يتمكنا من سرقة هاتفين نقالين من أحدث الانتاجات، قبل أن يغادرا المحل صوب سوق خاص ببيع وشراء آخر المبتكرات الإلكترونية من أجل بيع المسروق.

وأضافت المصادر أنه وبعد التبليغ عن السرقة تنقلت عناصر الأمن على الفور إلى مكان الحادث لتقوم بفحص شريط الفيديو الخاص بالكاميرا المثبتة بالمحل,ليتم وعلى الفور تعقب المشتبه بهما واعتقالهما ، ونقلهما إلى مقر الشرطة من أجل تعميق البحث معهما.





