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198 برلمانيا ينتخبون الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب و 197 يقاطعون

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 20:17 198 برلمانيا ينتخبون الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب و 197 يقاطعون | بوليتيك
198 برلمانيا ينتخبون الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب و 197 يقاطعون
أعلن بشكل رسمي،مساء اليوم الاثنين، عن فوز القيادي الاتحادي الحبيب المالكي بمنصب رئيس مجلس النواب، بعدد المصوّتين في الجلسة ب 342 نائبا برلمانيا من مجموع النواب بالمجلس والبالغ عددهم 395، حيث بلغ عدد

شوف تيفي

أعلن بشكل رسمي،مساء اليوم الاثنين، عن فوز القيادي الاتحادي الحبيب المالكي بمنصب رئيس مجلس النواب، بعدد المصوّتين في الجلسة ب 342 نائبا برلمانيا من مجموع النواب بالمجلس والبالغ عددهم 395، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 198 فيما الأصوات الملغاة بلغت 137.

وحصل المالكي، الذي ترشح وحيدا لهذا المنصب عن 198 صوت، بعد مقاطعة الفريق الاستقلالي المكون من 46 نائبا جلسة التصويت وإنسحابه منها ، فيما الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، والمكون من 125 برلمانيا فقد صوت بالورقة البيضاء في جلسة التصويت، ما يعني احتساب أصواته ضمن الملغاة.

أما حزب التقدم والاشتراكية الحليف الأول لحزب العدالة والتنمية، فقد صوت هو الآخر بالورقة البيضاء، بالرغم من أنه لم يعلن عن أي موقف رسمي من عملية جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب.

وتمثلت المفاجأة الوحيدة في جلسة التصويت، هي تصويت حزب الحركة الإجتماعية الديمقراطية الذي يرأسه عبد الصمد عرشان على الحبيب المالكي، وذلك بعدما انضم نواب الحزب الثلاثة للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري بمجلس النواب.

 

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