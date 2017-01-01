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صدق أو لا تصدق .. إيطالي يعانق الأبوة عن سن 73 سنة من زوجته المغربية

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 19:40 صدق أو لا تصدق .. إيطالي يعانق الأبوة عن سن 73 سنة من زوجته المغربية | مجتمع
صدق أو لا تصدق .. إيطالي يعانق الأبوة عن سن 73 سنة من زوجته المغربية
رزق سياسي إيطالي سابق عن سن 73 سنة بابن ثالث هو الأول من زوجته الحالية المغربية الأصل بالمستشفى الرئيسي بمدينة''بيرغامو'' بايطاليا.

 شوف تيفي:

رزق سياسي إيطالي سابق عن سن 73 سنة بابن ثالث هو الأول من زوجته الحالية المغربية الأصل بالمستشفى الرئيسي بمدينة''بيرغامو" بايطاليا.

 وأكد''روساتيني" النائب البرلماني السابق وأحد وجوه الحزب الديمقراطي المسيحي المعروفة بجهة''لومبارديا" خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، خلال تصريح لإحدى الصحف المحلية حيث يقيم رفقة زوجته المغربية، أنه يعيش أزهى مراحل عمره بعد ميلاد ابنه''ماركو ميكيلي".

 وأضاف الأب السبعيني والذي وهو بالمناسبة أب لولدان في عمر زوجته المغربية الأربعينية من زوجة أخرى وجد لثلاثة أحفاد، أنه تعرف على زوجته المغربية سنة 2009 أثناء إشرافه على إلقاء الدروس بإحدى مدارس تكوين المساعدين الصحيين لتتوج علاقتهما بالزواج حيث قال بأن الزفاف فقط أخذ منهما بعض السنوات فبعد الزواج أمام السلطات البلدية تم الزواج مرة أخرى بالمغرب ثم مؤخرا تم الزواج كذلك بكنيسة البلدة التي يقيمان بها.

 وعن سر تمكنه من الإنجاب عن سن 73 سنة قال''روساتيني" انه جاء باتفاق مع زوجته''ربيعة" عن طريق مستشفى مدينة''بيرغامو" و الذي سبق له أن كان المسؤول الأول عنه و الذي لازال يحتفظ إلى حدود اليوم بعلاقات جيدة مع الأخصائيين والطاقم الصحي , و الذين قدموا له مساعدات كبيرة من خلال الإشراف على الحمل منذ بدايته الى حين الوضع و الذي كلل بالنجاح.

  

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صدق أو لا تصدق .. إيطالي يعانق الأبوة عن سن 73 سنة من زوجته المغربية

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