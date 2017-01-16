بالصور..كاوري دار كسيدة خايبة في كازا وها شنو وقع ﻿

"شوف تيفي":
شهدت منطقة درب عمر بالبيضاء في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، حادثة سير خطيرة،
بطلها شخص يحمل الجنسية الفرنسية ومغربي كانا معا بسيارة خفيفة.
وحسب مصدر''شوف تيفي" فإن المذكورين كانا على متن سيارة خفيفة يقودها الفرنسي بسرعة جنونية، ما أدى إلى انقلابها بشكل مروع بعد أن فقد السيطرة عليها.
وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل المغربي إلى المستشفى عقب إصابته بجرح على مستوى اليد.
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