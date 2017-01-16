عاجل..البرلمانيون الأصغر سنا يشرفون على عملية إنتخاب الحبيب المالكي ﻿

شوف تيفي
أسندت مهمة تلقي أوراق التصويت، إلى ثلاثة نواب برلمانيين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، بإشراف مباشر من عبد الواحد الراضي الذي كلفه الملك محمد السادس رفقة رئيس الحكومة المعين بن كيران بتسريع عملية إنتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله التنظيمية.
وأشرف كل من النائب حسن بوركالن الذي بيلغ من العمر 24 سنة، ووئام المحرشي 21 سنة، وأمال بوكيـــر 24 سنة، على عملية تلقي أوراق التصويت على رئيس مجلس النواب، تحت إشراف عبد الواحد الراضي الرئيس المؤقت والعضو البرلماني الأكبر سنا.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.