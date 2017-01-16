عاجل..البرلمانيون الأصغر سنا يشرفون على عملية إنتخاب الحبيب المالكي ﻿

أسندت مهمة تلقي أوراق التصويت، إلى ثلاثة نواب برلمانيين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، بإشراف مباشر من عبد الواحد الراضي الذي كلفه الملك محمد السادس رفقة رئيس الحكومة المعين بن كيران بتسريع عملية

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أسندت مهمة تلقي أوراق التصويت، إلى ثلاثة نواب برلمانيين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، بإشراف مباشر من عبد الواحد الراضي الذي كلفه الملك محمد السادس رفقة رئيس الحكومة المعين بن كيران بتسريع عملية إنتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله التنظيمية.

وأشرف كل من النائب حسن بوركالن الذي بيلغ من العمر 24 سنة، ووئام المحرشي 21 سنة، وأمال بوكيـــر 24 سنة، على عملية تلقي أوراق التصويت على رئيس مجلس النواب، تحت إشراف عبد الواحد الراضي الرئيس المؤقت والعضو البرلماني الأكبر سنا.