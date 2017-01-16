خطير وبالصور.. معركة بالأسلحة البيضاء بالقرب من حافلة للنقل العمومي بمدينة القنيطرة هذه تفاصيلها ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، التي ظهر من خلالها''مشرملون''وهم يحملون أسلحة بيضاء.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، التي ظهر من خلالها''مشرملون"وهم يحملون أسلحة بيضاء.

وحسب ناشري الصور فإن الواقعة،دارت فصولها بمدينة القنيطرة وبالتحديد بالقرب من حافلة للنقل العمومي، حيث دخل ''مشرملون" تظهر ملامحهم في الصور في خلاف مع مراقبي التذاكر، كاد أن يتطور إلى جريمة.

وفور تداول هذه الصور الخطيرة، طالب النشطاء جميع المواطنين بنشر الصور وفضح المتواجدين بها حتى يتم إعتقالهم، بينما عبر آخرون عن غضبهم الشديد بسبب غياب الأمن ببعض حافلات النقل العمومي.