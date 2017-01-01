عاجل...الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب من الدور الأول ﻿

سيتم بعد قليل الإعلان عن إسم الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، في الجلسة العامة التي تجري في هذه اللحظات، بعد حصوله على أصوات حزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار وحليفه الإتحاد

شوف تيفي

سيتم بعد قليل الإعلان عن إسم الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، في الجلسة العامة التي تجري في هذه اللحظات، بعد حصوله على أصوات حزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار وحليفه الإتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، بالإضافة إلى نواب حزب الإتحاد الإشتراكي.

وقالت مصادر مطلعة، أن مجموع أعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب المذكورة، سيمنح الحبيب المالكي أكثر من 200 صوت مايعني بشكل مباشر فوزه برئاسة مجلس النواب، منذ الدور الأول بعد إنسحاب فريق حزب الإستقلال، وإمتناع حزب العدالة والتنمية القوة النيابية عدديا تقديم أي مرشح لمنافسة الحبيب المالكي، وفي ظل صمت مريب عن الموقف الرسمي لحزب التقدم والإشتراكية.

وستنطلق مشاورات إستكمال التوافق على هياكل مجلس النواب من مكتب مسير و نواب الرئيس ولجان مجلس النواب إنطلاق من يوم غد الثلاثاء، حيث ينتظر أن يتم الإنتهاء من تشكيل جميع هياكل المجلس في اليومين المقبلين، لعقد جلسة عامة لمجلسي البرلمان، للمناقشة والتصويت على القانون الأساسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي بداية الأسبوع المقبل.





