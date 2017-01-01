 عاجل...الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب من الدور الأول ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حزبالعماري يقرر التصويت بالإجماع لحزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

حزب''العماري" يقرر التصويت بالإجماع لحزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب

رسميا...نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت والترشح لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

رسميا...نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت والترشح لرئاسة مجلس النواب

عاجل:انفجار جديد يهز تركيا و الحصيلة مقتل 3 ضباط | دولي

عاجل:انفجار جديد يهز تركيا و الحصيلة مقتل 3 ضباط

بالفيديو:إلياس العماري: البام سيصوت رسميا لصالح الحبيب المالكي | بوليتيك

بالفيديو:إلياس العماري: البام سيصوت رسميا لصالح الحبيب المالكي

رسميا.. الإستقلال ينسحبون من التصويت على رئيس مجلس النواب | بوليتيك

رسميا.. الإستقلال ينسحبون من التصويت على رئيس مجلس النواب

عاجل وخطير..مختل عقلي هاز سلاح أبيض و مطرقة دار روينة في مكناس..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..مختل عقلي هاز سلاح أبيض و مطرقة دار روينة في مكناس..وها شنو وقع

سكـــــــــــــــوب: البشير عبدو حَيْح على المُحاميين ديال سعد لمجرد و ها علاش | ثقافة و فنون

سكـــــــــــــــوب: البشير عبدو "حَيْح" على المُحاميين ديال سعد لمجرد و ها علاش

صادم .. العثور على جثة مسن داخل منزل بالناظور | حوادث و حقوق

صادم .. العثور على جثة مسن داخل منزل بالناظور

صورة زوجين مثليين ثتير ضجة عارمة بالفايسبوك | مجتمع

صورة زوجين مثليين ثتير ضجة عارمة بالفايسبوك

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

عاجل...الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب من الدور الأول

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 17:40 عاجل...الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب من الدور الأول | بوليتيك
عاجل...الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب من الدور الأول
سيتم بعد قليل الإعلان عن إسم الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، في الجلسة العامة التي تجري في هذه اللحظات، بعد حصوله على أصوات حزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار وحليفه الإتحاد

شوف تيفي

سيتم بعد قليل الإعلان عن إسم الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، في الجلسة العامة التي تجري في هذه اللحظات، بعد حصوله على أصوات حزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار وحليفه الإتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، بالإضافة إلى نواب حزب الإتحاد الإشتراكي.

وقالت مصادر مطلعة، أن مجموع أعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب المذكورة، سيمنح الحبيب المالكي أكثر من 200 صوت مايعني بشكل مباشر فوزه برئاسة مجلس النواب، منذ الدور الأول بعد إنسحاب فريق حزب الإستقلال، وإمتناع حزب العدالة والتنمية القوة النيابية عدديا تقديم أي مرشح لمنافسة الحبيب المالكي، وفي ظل صمت مريب عن الموقف الرسمي لحزب التقدم والإشتراكية.

وستنطلق مشاورات إستكمال التوافق على هياكل مجلس النواب من مكتب مسير و نواب الرئيس ولجان مجلس النواب إنطلاق من يوم غد الثلاثاء، حيث ينتظر أن يتم الإنتهاء من تشكيل جميع هياكل المجلس في اليومين المقبلين، لعقد جلسة عامة لمجلسي البرلمان، للمناقشة والتصويت على القانون الأساسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي بداية الأسبوع المقبل.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المالكي الإتحاد إفريقيا المجلس البرلمان شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حزبالعماري يقرر التصويت بالإجماع لحزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

حزب''العماري" يقرر التصويت بالإجماع لحزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب

رسميا...نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت والترشح لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

رسميا...نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت والترشح لرئاسة مجلس النواب

بالفيديو:إلياس العماري: البام سيصوت رسميا لصالح الحبيب المالكي | بوليتيك

بالفيديو:إلياس العماري: البام سيصوت رسميا لصالح الحبيب المالكي

رسميا.. الإستقلال ينسحبون من التصويت على رئيس مجلس النواب | بوليتيك

رسميا.. الإستقلال ينسحبون من التصويت على رئيس مجلس النواب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بوشناق يغني حصريا للمنتخب المغربي على شوف تيفي و هابشحال غادي يربحو اليوم | بــووز
منذ 13 دقيقة

بوشناق يغني حصريا للمنتخب المغربي على شوف تيفي و هابشحال غادي يربحو اليوم

الفأر ميمي يتوقع انهزام المنتخب المغربي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة اليوم..شوفو الفيديو | بــووز

الفأر ميمي يتوقع انهزام المنتخب المغربي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة اليوم..شوفو الفيديو

شوفو الوزيرة المغربية بفرنسا نجاة بلقاسم تتحدث الأمازيغية بطلاقة | زووم

شوفو الوزيرة المغربية بفرنسا نجاة بلقاسم تتحدث الأمازيغية بطلاقة

إبن الممثل المغربي حسن مكيات الملقب ب برطال يخلق ضجة كبيرة في مواقع التواصل بسبب وسامتة و جماله | قنوات أخرى

إبن الممثل المغربي حسن مكيات الملقب ب ''برطال'' يخلق ضجة كبيرة في مواقع التواصل بسبب وسامتة و جماله

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل...الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب من الدور الأول | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

عاجل...الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب من الدور الأول

حزبالعماري يقرر التصويت بالإجماع لحزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

حزب''العماري" يقرر التصويت بالإجماع لحزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب

رسميا...نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت والترشح لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك

رسميا...نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت والترشح لرئاسة مجلس النواب

عاجل:انفجار جديد يهز تركيا و الحصيلة مقتل 3 ضباط | دولي

عاجل:انفجار جديد يهز تركيا و الحصيلة مقتل 3 ضباط

﻿ ﻿
اليوم 16:13 GMT

عاجل وخطير..مختل عقلي هاز سلاح أبيض و مطرقة دار روينة في مكناس..وها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.