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حزب''العماري" يقرر التصويت بالإجماع لحزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 17:38 حزبالعماري يقرر التصويت بالإجماع لحزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك
حزب''العماري" يقرر التصويت بالإجماع لحزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة وللفريق النيابي له صباح اليوم الاثنين اجتماعين، قرر من خلالهما قياديو حزب الجرارالتصويت بالإجماع لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لرئاسة

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

 عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة وللفريق النيابي له صباح اليوم الاثنين اجتماعين، قرر من خلالهما قياديو حزب الجرارالتصويت بالإجماع لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لرئاسة مجلس النواب''لحبيب المالكي".


ومن المرتقب أن يخرج حزب الجرار ببلاغ في الساعات القليلة المقبلة.

وكانت''شوف تيفي" قد نشرت ما خلص إليه الاجتماع الذي عقده برلمانيو حزب العدالة والتنمية، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، بالرباط بمجلس النواب، والذي خلص إلى عدم التصويت لصالح الاشتراكي الحبيب المالكي خلافا لحزب الأصالة والمعاصرة.

 

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الأصالة والمعاصرة شوف تيفي العماري سعد الدين العثماني

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