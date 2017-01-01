 رسميا...نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت والترشح لرئاسة مجلس النواب ﻿
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رسميا...نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت والترشح لرئاسة مجلس النواب

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 17:17 رسميا...نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت والترشح لرئاسة مجلس النواب | بوليتيك
رسميا...نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت والترشح لرئاسة مجلس النواب
توصل 125 نائبا برلمانيا باسم حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتعليمات رسمية قبل قليل، بعدم التصويت على المرشح الوحيد إلى حدود هذه اللحظات الإتحادي الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب.

شوف تيفي

توصل 125 نائبا برلمانيا باسم حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتعليمات رسمية قبل قليل، بعدم التصويت على المرشح الوحيد إلى حدود هذه اللحظات الإتحادي الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب.
وعقد أعضاء الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية صبيحة اليوم الإثنين إجتماعا برئاسة المنسق المؤقت للفريق البرلماني سعد الدين العثماني، حيث إتفق الحاضرون على أن القرار الرسمي سيتوصلون به قبل 10 دقائق من إنعقاد الجلسة العامة لإنتخاب رئيس مجلس النواب.
وأفادت مصادر مطلعة، أن القرار الذي توصل به النواب قبل قليل هو عدم التصويت على الحبيب المالكي، حيث سيدلون بأوراق فارغة ولا تحمل إسم المرشح الوحيد إلى حدود هذه اللحظات.
وحسب ذات المصادر، فعبد الإله بن كيران أخبر منسق الحزب سعد الدين العثماني قبل قليل، بأنه لم يتوصل لأي توافق مع الأحزاب الأربعة المعنية بتشكيل الحكومة، مطالبا إياه إخبار البرلمانيين بأن حزب العدالة والتنمية لن يرشح أي عضو من الحزب لرئاسة مجلس النواب في الجلسة التي ستنطلق بعد لحظات.


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