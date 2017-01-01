عاجل:انفجار جديد يهز تركيا و الحصيلة مقتل 3 ضباط ﻿

قالت,مصادر,أمنية,إن,ثلاثة,من,ضباط,الشرطة,لاقوا,حتفهم,وأصيب,تسعة,آخرون،,اليوم,الاثنين،,عندما,انفجرت,قنبلة,على,طريق،,لدى,مرور,حافلة,شرطة,في,إقليم,ديار,بكر,الذي,تقطنه,أغلبية,كردية,بجنوب,شرق,تركيا.

شوف تيفي

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة من ضباط الشرطة لاقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون، اليوم الاثنين، عندما انفجرت قنبلة على طريق، لدى مرور حافلة شرطة في إقليم ديار بكر الذي تقطنه أغلبية كردية بجنوب شرق تركيا.

وذكرت المصادر أن القنبلة تم تفجيرها لدى مرور الحافلة التي كانت تقل أفرادا من شرطة مكافحة الشغب في منطقة قريبة من جامعة دجلة، مضيفة أن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم لكن حزب العمال الكردستاني المحظور قال في السابق إنه نفذ هجمات مماثلة على الشرطة والجيش.

وكانت قوات الأمن التركية هدفا متكررا للمسلحين الأكراد خاصة في جنوب شرق البلاد، وذلك منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر عامين ونصف العام مع حزب العمال في يوليوز 2015