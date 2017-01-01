بالفيديو:إلياس العماري: البام سيصوت رسميا لصالح الحبيب المالكي ﻿

أكد الرجل الأول في حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، عقب اجتماعين للمكتب السياسي والفريق النيابي، اليوم الإثنين، بأنه وبالإجماع داخل الحزب تقرر التصويت لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي

"شوف تيفي"



أكد الرجل الأول في حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، عقب اجتماعين للمكتب السياسي والفريق النيابي، اليوم الإثنين، بأنه وبالإجماع داخل الحزب تقرر التصويت لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحبيب المالكي، وذلك بعد نقاش مستفيض تم خلاله استحضار علاقة حزب الجرار بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال السنوات الأخيرة وأيضا استحضار دعم حزب الوردة لحزب الأصالة والمعاصرة إبان انتخاب رئيس مجلس المستشارين.



وفي توضحيه أشار العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن المكتب السياسي، وعلى اعتبار أنه لا يمكن من الناحية الأخلاقية والسياسية أن يقدم البام مرشحا، وأن الحزب يترأس الغرفة الثانية، فقد توصل برسالة واتصال من أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يطلبون من خلاله دعم مرشح الحزب، مشيرا إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الحزب الوحيد الذي عبر عن رغبته في الترشح.



وصرح إلياس العماري بأنه وبعيد اللقاء الذي عقده عبد الإله بنيكيران رئيس الحكومة المكلف مع عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب المؤقت والأمناء العامون للأحزاب الممثلة بالبرلمان، واعتبارا لمصلحة الوطن مع اقتراب موعد انعقاد القمة الإفريقية بأديس أبابا "28 يناير"، تم التوافق بتحديد تاريخ انعقاد الجلسة العامة لانتخاب رئيس مجلس النواب وانتخاب هياكلـــه، والمقررة اليوم الإثنين 16 يناير على الساعة الرابعة بعد الزوال.



وذكـر العماري بأن التصويت على مشروع القانون الذي يخص طلب المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي يجب أن يستكمل في أجل أقصاه يوم الجمعة 20 يناير.



وأشار الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن اجتماع المكتب السياسي،ناقش في تفاصيل الموضوع المذكور أعلاه، كما تم وضع أعضاء المكتب السياسي في الصورة لما كان قبل وبعد اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف في مقر رئاسة الحكومة،إضافة إلى نقطة تتعلق بالتداول بخصوص المرشح الذي سيدعمه البام لمنصب رئيس مجلس النواب.