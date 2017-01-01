رسميا.. الإستقلال ينسحبون من التصويت على رئيس مجلس النواب ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن أعضاء حزب الإستقلال بمجلس النواب سينسحبون من الجلسة العامة لإنتخاب رئيس مجلس النواب مباشرة بعد بداية الترشيح والتصويت التي ستنطلق بعد قليل.

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كشفت مصادر مطلعة، أن أعضاء حزب الإستقلال بمجلس النواب سينسحبون من الجلسة العامة لإنتخاب رئيس مجلس النواب مباشرة بعد بداية الترشيح والتصويت التي ستنطلق بعد قليل.

وأفادت ذات المصادر أن أعضاء حزب الإستقلال سينسحبون من الجلسة العامة لإنتخاب رئيس مجلس النواب، بعد غياب أي توافق مع الأحزاب السياسية الأخرى للتصويت على مرشح موحد.

ويأتي عزم حزب الإستقلال الإنسحاب من الجلسة العامة التي ستنطلق بعد قليل، مباشرة بعد إعلان حزب الأصالة والمعاصرة كذلك التصويت بشكل رسمي على المرشح الوحيد إلى حدود هذه اللحظات الإتحادي الحبيب المالكي.