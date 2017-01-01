عاجل وخطير..مختل عقلي هاز سلاح أبيض و مطرقة دار روينة في مكناس..وها شنو وقع ﻿

كشفت ولاية أمن مكناس، أن دورية للشرطة تمكنت منتصف نهار اليوم الاثنين، 16 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، وذلك بعدما ألحق أضرارا مادية بممتلكات

"شوف تيفي"

كشفت ولاية أمن مكناس، أن دورية للشرطة تمكنت منتصف نهار اليوم الاثنين، 16 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، وذلك بعدما ألحق أضرارا مادية بممتلكات الغير وهدد المواطنين بالسلاح الأبيض.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعلومات الأولية للبحث، تفيد بأن المعني بالأمر، انتابته حالة غير طبيعية بالشارع العام، بحيث قام بالاستيلاء على مطرقة مملوكة لأحد الميّاومين، قبل أن يستعملها في تكسير الزجاج الأمامي لشاحنة، وإلحاق أضرار مادية بكراسي مقهى قريبة من عين المكان.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر، قام بالاستيلاء على سكين من محل للجزارة، وأشهره في وجه بعض المواطنين قبل أن تتمكن عناصر دورية الشرطة من توقيفه وتجريده من السلاح الأبيض.

وأشار ذات المصدر إلى أن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية، بحيث سبق تقديمه أمام العدالة في ثلاث مناسبات من أجل جرائم السرقة والضرب والجرح، كما أوضحت المعاينات المنجزة أنه يعاني من أعراض وعلامات الاضطراب العقلي.