سكـــــــــــــــوب: البشير عبدو "حَيْح" على المُحاميين ديال سعد لمجرد و ها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الاثنين، أن الفنان المغربي البشير عبدو المتواجد بباريس على خلفية اعتقال ابنه الفنان المغربي سعد لمجرد بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، اتصل بهيئة دفاع ابنه بباريس وأخبرهم أنه

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" اليوم الاثنين، أن الفنان المغربي البشير عبدو المتواجد بباريس على خلفية اعتقال ابنه الفنان المغربي سعد لمجرد بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، اتصل بهيئة دفاع ابنه بباريس وأخبرهم أنه غير راضٍ عن سير القضية واستمرار حبس ابنه لحوالي 3 أشهر بسجن فلوري.



و نقلت مصادرنا المُتابعة لهذه القضية التي خلقت جدلا و نقاشا واسعا لدى الرأي العام المغربي و العربي و الدولي،أن البشير عبدو عبّر عن استيائه من تعطيل سير هذا الملف الذي يتابع فيه ابنه الوحيد من طرف قصر العدالة بباريس .



و قال البشير عبدو لهيئة دفاع ابنه أنه من غير المنطقي ألا يستدعي قاضي قصر العدالة المشتكية "لورا بريول" بعد هذه المدة و التي يقبع فيها "لمعلم" داخل أسوار سجن فلوري.



تجدر الإشارة إلى أن قاضي قصر العدالة بباريس رفض مؤخرا طلب دفاع سعد لمجرد تمتيع الفنان المغربي بالسراح المؤقت.