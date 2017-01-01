صادم .. العثور على جثة مسن داخل منزل بالناظور ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله شخص وهو جثة هامدة داخل أحد المنازل المهجورة بمدينة الناظور.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله شخص وهو جثة هامدة داخل أحد المنازل المهجورة بمدينة الناظور.

وفي تفاصيل هذا الفيديو، كشفت مصادر محلية بأن الأمر يتعلق بشخص في عقده السادس تم العثور عليه، صباح اليوم الاثنين، داخل المنزل الذي يقطنه بحي الركولاريس بمدينة الناظور.

وأضافت المصادر ذاتها بأن جثة المتوفي كانت في بداية التعفن، وقد غاب عن الأنظار منذ أربعة أيام، مشيرة إلى أن المصالح المختصة عاينت الجثة، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.