صورة زوجين مثليين ثتير ضجة عارمة بالفايسبوك ﻿

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم الإثنين صورة لمثليين يعقدان قرانهما وأثارت الصورة ضجة عارمة بالموقع الأزرق.

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم الإثنين صورة لمثليين يعقدان قرانهما وأثارت الصورة ضجة عارمة بالموقع الأزرق.

و قال بعض النشطاء إن الزوجين المثليين احتفلا بزفافهما في أحد الدول العربية ، فيما استنكر البعض الآخر هذا الزواج معتبرينه أنه لا يمث للدين الإسلامي بصلة.