صورة زوجين مثليين ثتير ضجة عارمة بالفايسبوك ﻿

شوف تيفي :
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم الإثنين صورة لمثليين يعقدان قرانهما وأثارت الصورة ضجة عارمة بالموقع الأزرق.
و قال بعض النشطاء إن الزوجين المثليين احتفلا بزفافهما في أحد الدول العربية ، فيما استنكر البعض الآخر هذا الزواج معتبرينه أنه لا يمث للدين الإسلامي بصلة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.