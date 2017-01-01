عاجل:شوفو أشنو وقع فسكة القطار القادم من القنيطرة إلى الدار البيضاء و هكذا ردت إدارة الخليع ﻿

ذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية أن ''عملا تخريبيا'' تسبب اليوم الاثنين في اضطراب حركة سير قطارات نقل الركاب بين الدار البيضاء والقنيطرة.

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ذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية أن "عملا تخريبيا" تسبب اليوم الاثنين في اضطراب حركة سير قطارات نقل الركاب بين الدار البيضاء والقنيطرة.

و أوضح بلاغ للمكتب أن القطار الذي يربط بين القنيطرة والدار البيضاء، اضطر إلى التوقف بين محطتي تمارة والرباط أكدال حوالي الساعة السابعة صباحا، جراء قطع في خط التزود بالكهرباء، مستنكرا "هذه الأعمال اللامسؤولة التي ترتكب ضد الأملاك العمومية"، وتقدم بالاعتذار للزبناء بسبب الازعاج الناجم عن ذلك.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم التكفل بالركاب وإيصالهم لوجهاتهم، بينما توجهت فرق المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى عين المكان من أجل إعادة الوضع الى طبيعته