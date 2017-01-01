 فيديو مثير..شوفو كيفاش شدو كوبل مغربي كيتاجر في المخدرات بإيطاليا.. وها شحال ديال الفلوس والحشيش لقاو عندهم ﻿
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فيديو مثير..شوفو كيفاش شدو كوبل مغربي كيتاجر في المخدرات بإيطاليا.. وها شحال ديال الفلوس والحشيش لقاو عندهم

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 14:04 فيديو مثير..شوفو كيفاش شدو كوبل مغربي كيتاجر في المخدرات بإيطاليا.. وها شحال ديال الفلوس والحشيش لقاو عندهم | دولي
فيديو مثير..شوفو كيفاش شدو كوبل مغربي كيتاجر في المخدرات بإيطاليا.. وها شحال ديال الفلوس والحشيش لقاو عندهم
كشفت وسائل إعلام إيطالية،عن تمكن الشرطة ببلدة سيستو سان جوفاني شمال مدينة ميلانو ليلة أول أمس السبت، من إيقاف مغربي ومغربية بحوزتهم كمية مهمة من المخدرات والأوراق النقدية.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام إيطالية،عن تمكن الشرطة ببلدة سيستو سان جوفاني شمال مدينة ميلانو ليلة أول أمس السبت، من إيقاف مغربي ومغربية بحوزتهم كمية مهمة من المخدرات والأوراق النقدية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة قامت بمراقبة كوبل مغربي يبلغان من العمر 34 سنة، مقيمان ببيت واحد ببلدة "تشينيزلّو بالسامو"، ليتم إيقافهما رفقة مغربي ثالث يبلغ من العمر 35 سنة، متلبسين بتسلم حقيبة بها 13 كيلوغرام من الحشيش بمحطة القطارات "لمبراتي" بميلانو.

وأوضحت ذات المصادر بأن عملية تفتيش داخل بيت الكوبل المغربي، أسفرت عن العثور على 12 كيلو غرام من مخدر الحشيش و كيلو واحد من الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 85 ألف يورو، والذي من المحتمل أن يكون المغربيان قد تحصلا عليه في الاتجار بالمخدرات، مشيرة في الوقت ذاته بأن السلطات الإيطالية، قامت بإيداع المغاربة الثلاثة سجن سان فيتوري بميلانو في انتظار انتهاء التحقيق معهم.

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المغرب شوف تيفي إيطاليا الفلوس مغربي كوبل مغربي المخدرات

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