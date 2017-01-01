يا ربي السلامة..شخص هدد بقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر بإطلاق الرصاص على نفسه ضواحي وزان ﻿

اهتز دوار المشرف الواقع على مستوى منطقة الجحرة وبالتحديد بجماعة الزومي ضواحي وزان، ليلة أمس الأحد، على وقع انتحار شاب بطريقة مروعة، بعد أن قام بإطلاق الرصاص على نفسه بواسطة بندقية صيد.

"شوف تيفي"

اهتز دوار المشرف الواقع على مستوى منطقة الجحرة وبالتحديد بجماعة الزومي ضواحي وزان، ليلة أمس الأحد، على وقع انتحار شاب بطريقة مروعة، بعد أن قام بإطلاق الرصاص على نفسه بواسطة بندقية صيد.



وحسب مصادر وزانية محلية فإن الهالك المسمى قيد حياته "و.م" وهو في عقده الثالث، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وهدد بقتل زوجته وأبنائه، قبل أن يتراجع عن قراره هذا ليقوم في مشهد وصف بالمروع بإطلاق الرصاص على نفسه، ليسقط أرضا جثة هامدة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية، حلت بمكان الواقعة وفتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة أسباب وظروف هذه الواقعة.



