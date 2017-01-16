عاجل: العثور على جثة شخص معلقة على شجرة بمريرت في عملية انتحار صادمة+صور ﻿

تم صباح اليوم الاثنين، العثور على جثة شخص معلقة بواسطة حبل على شجرة بحي الكتبية بحي مريرت.

"شوف تيفي"

تم صباح اليوم الاثنين، العثور على جثة شخص معلقة بواسطة حبل على شجرة بحي الكتبية بحي مريرت.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشخص الذي تم العثور عليه جثة هامدة، مجهول الهوية، موضحا بأن التفاصيل الأولى للواقعة تشير إلى أن الأمر يتعلق بعميلة انتحار.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأجهزة الأمنية، حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما قامت سيارة تابعة للوقاية المدنية بنقل جثة الهالك إلى مستشفى مريرت من أجل المعاينة، قبل نقلها في الساعات المقبلة إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس من أجل التشريح.