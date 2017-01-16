عاجل وبالصور..الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بقيادة العثماني يرفض التصويت للاشتراكي الحبيب المالكي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الاجتماع الذي عقده برلمانيو حزب العدالة والتنمية، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، بالرباط بمجلس النواب، خلص إلى عدم التصويت لصالح الاشتراكي الحبيب المالكي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الاجتماع الذي عقده برلمانيو حزب العدالة والتنمية، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، بالرباط بمجلس النواب، خلص إلى عدم التصويت لصالح الاشتراكي الحبيب المالكي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفريق البرلماني، اتخذ هذا القرار إلى حين حصولهم على الضوء الأخضر من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، وذلك في حال حصول توافق بين هذا الأخير والأحزاب الأربعة المعنية بالائتلاف الحكومي ويتعلق الأمر بأحزب "التجمع الوطني والأحرار، التقدم والاشتراكية، حالحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري".

