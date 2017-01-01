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آيفون يتسبب في تحطم طائرة مصرية وهاكيفاش

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 12:56 آيفون يتسبب في تحطم طائرة مصرية وهاكيفاش | نت 2.0
آيفون يتسبب في تحطم طائرة مصرية وهاكيفاش
جهازي ''آيفون'' و''آيباد'' وأربع زجاجات عطر: هذا هو سبب تحطم طائرة مصرية في البحر الأبيض المتوسط،حسب ما كشفته التحقيقات الفرنسية بعد 8 أشهر على سقوط الطائرة المنكوبة.

شوف تيفي:

جهازي "آيفون" و"آيباد" وأربع زجاجات عطر: هذا هو سبب تحطم طائرة مصرية في البحر الأبيض المتوسط،حسب ما كشفته التحقيقات الفرنسية بعد 8 أشهر على سقوط الطائرة المنكوبة.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن مصادر في لجنة التحقيق الفرنسية وجدت جهاز "آيفون 6 بلاس" وحاسوب لوحي "ميني آيباد 4" وأربع زجاجات عطر موضوعة على المنصة المقابلة لمقعد مساعد الطيار في الجهة اليمنى من الطائرة وأن "الحريق الذي اندلع في القمرة قد يكون ناتجاً من ارتفاع حرارة بطارية الليثيوم في هاتف مساعد الطيار أو الجهاز اللوحي الخاص به"، مشيرةً إلى أن "هذه الجهة بالتحديد تسببت في صدور الإنذار الأول" عن نظام التنبيه التلقائي.

من جهتها قالت صحيفة "الحياة " اللندنية أن لجنة المحققين كانت تدرس العلاقة بين المكان الذي وضع فيه مساعد الطيار بعض أغراضه والمنطقة التي بدأ منها الحريق وهي قمرة القيادة التي رصد فيها دخان كثيف.

وذكرت الصحيفة أن الصور "تظهر بوضوح أن مساعد الطيار المصري حمل معه إلى قمرة القيادة هاتفه وجهازه اللوحي وزجاجات عطور اشتراها قبل صعوده الى الطائرة".

من جهتها أعلنت شركة "آبل" أن أحداً لم يطلعها على نتائج التحقيق أو يتصل بها في شأن الهاتف الذي رصد، نافيةً "أن تكون هناك صلة بين بطارية الليثيوم والانفجار"، لأن "معايير منتجاتنا تتطابق مع المعايير العالمية لصناعة الهواتف"

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آيفون يتسبب في تحطم طائرة مصرية وهاكيفاش

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