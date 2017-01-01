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مؤلم وبالصورة.. أم وابنتها أصيبتا بمرض السرطان في وقت واحد

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 11:58 مؤلم وبالصورة.. أم وابنتها أصيبتا بمرض السرطان في وقت واحد | دولي
مؤلم وبالصورة.. أم وابنتها أصيبتا بمرض السرطان في وقت واحد
كشف موقع ''سكاي نيوز'' عن واقعة نادرة، أوضح بأنها لا تقع فقط إلا في الأفلام السينمائية الميلودرامية، وتعلق الأمر باحتفال أم وابنتها بشفائهما من مرض السرطان، عقب إكمالهما العلاج في اليوم نفسه.

"شوف تيفي"

كشف موقع "سكاي نيوز" عن واقعة نادرة، أوضح بأنها لا تقع فقط إلا في الأفلام السينمائية الميلودرامية، وتعلق الأمر باحتفال أم وابنتها بشفائهما من مرض السرطان، عقب إكمالهما العلاج في اليوم نفسه.

وأشار الموقع ذاته إلى أن روبي كونر البالغة من العمر 13 عاما، وهي من مدينة إكستر بجنوب غرب إنجلترا، أصيبت بمرض سرطان الدم قبل 5 أعوام، وازداد الأمر سوءا في وقت لاحق حين اكتشفت الأم جوزي البالغة من العمر 48 عاما، بينما تتابع ابنتها العلاج الكيماوي، أنها هي الأخرى مصابة بمرض سرطاني في الصدر.

وأكد المصدر ذاته بأن مأساة الأسرة انتهت بمشهد سعيد، وفي يوم واحد، حين استكملت خلاله روبي علاجها، فيما خضعت والدتها أيضا لعملية استئصال ناجحة للثديين لتنتهي بذلك محنتهما

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المغرب شوف تيفي مدينة إكستر مرض السرطان الصدر

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