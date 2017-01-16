بالصورة.. نجم عالمي قام بزيارة المطعم الذي زاره الملك محمد السادس بمراكش وها شنو دار ﻿

قام النجم العالمي الألماني مسعود أوزيل، أمس الأحد، بتناول وجبة العشاء، بنفس المطعم الذي حل به قبل أسبوعين الملك محمد السادس بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

قام النجم العالمي الألماني مسعود أوزيل، أمس الأحد، بتناول وجبة العشاء، بنفس المطعم الذي حل به قبل أسبوعين الملك محمد السادس بمدينة مراكش.

والتقط نجم فريق أرسنال صورة رفقة العاملين بالمطعم، والذين ظهروا سعداء باللقاء مع أحد أهم نجوم الكرة بالعالم.

تجدر الإشارة إلى أن أوزيل، نشر على حسابه الرسمي بالفايسبوك أمس الأحد، صورة رائعة له التقطها خلال تواجده بساحة جامع الفنا.