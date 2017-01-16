 خطير وبالصور.. ولد الفشوش سرق سيارة ديال الواليد ديالو بالقنيطرة ودخل بها في حيط..وها شنو وقع ﻿
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خطير وبالصور.. ولد الفشوش سرق سيارة ديال الواليد ديالو بالقنيطرة ودخل بها في حيط..وها شنو وقع

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 11:42 خطير وبالصور.. ولد الفشوش سرق سيارة ديال الواليد ديالو بالقنيطرة ودخل بها في حيط..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. ولد الفشوش سرق سيارة ديال الواليد ديالو بالقنيطرة ودخل بها في حيط..وها شنو وقع
شهدت إحدى أحياء مدينة القنيطرة، ليلة أمس الأحد، واقعة خطيرة، بطلها شاب، أسفر تهوره عن وقوع حادثة خطيرة، كادت أن تنتهي بفاجعة.

"شوف تيفي"

شهدت إحدى أحياء مدينة القنيطرة، ليلة أمس الأحد، واقعة خطيرة، بطلها شاب، أسفر تهوره عن وقوع حادثة خطيرة، كادت أن تنتهي بفاجعة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن الشاب المتهور، أخذ سيارة والده دون علم هذا الأخير، وقام بقيادتها بسرعة جنونية، ليفقد التحكم في المقود، ما أدى إلى اصطدامه بشكل قوي بحائط أحد المنازل.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الحادث الذي خلف انهيار حائط المنزل، أثار رعب وهلع الساكنة الذين اعتقدوا في الدقائق الأولى بأن الأمر يتعلق بانفجار نتيجة قوة الصدمة.

ولد الفشوش سرق سيارة ديال الواليد ديالو بالقنيطرة ودخل بها في حيط

ولد الفشوش سرق سيارة ديال الواليد ديالو بالقنيطرة ودخل بها في حيط

ولد الفشوش سرق سيارة ديال الواليد ديالو بالقنيطرة ودخل بها في حيط

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المغرب شوف تيفي المقود مدينة القنيطرة انهيار حائط سيارة

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