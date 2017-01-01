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بعد إشاعة خبر وفاتها ''نسيمة الحر'' تعود لجمهورها من بوابة هذا البرنامج

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 11:00 بعد إشاعة خبر وفاتها نسيمة الحر تعود لجمهورها من بوابة هذا البرنامج | ثقافة و فنون
بعد إشاعة خبر وفاتها ''نسيمة الحر'' تعود لجمهورها من بوابة هذا البرنامج
من المرتقب أن تطل الإعلامية المغربية ''نسيمة الحر'' على جمهورها خلال الموسم الجديد من خلال برنامج تلفزيوني جديد تحت عنوان “وعد الحر”, و الذي ينتمي الى صنف البرامج الاجتماعية و التي دأبت نسيمة على

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

من المرتقب أن تطل الإعلامية المغربية "نسيمة الحر" على جمهورها خلال الموسم الجديد من خلال برنامج تلفزيوني جديد تحت عنوان “وعد الحر”, و الذي ينتمي الى صنف البرامج الاجتماعية و التي دأبت نسيمة على تقديمها مند بداية مشوارها على القناة في مارس 1989.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" , أن القناة الثانية تراهن على برنامج "نسيمة الحر" من أجل جلب عدد كبير من المشاهدات للقناة الثانية على غرار باقي البرامج التي نشطتها الإعلامية نسيمة الحر و كان آخرها “الخيط الأبيض” الذي كانت تبثه “دوزيم” كل اثنين، منذ سنة 2009.

وكانت شائعة الوفاة قد لاحقت الإعلامية نسيمة الحر في الآونة الأخيرة، بعد ورود أخبار عن وفاة سيدة تحمل نفس الإسم بفرنسا , قبل أن تكذب نسيمة الخبر عبر "شوف تيفي" في اتصال هاتفي.

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