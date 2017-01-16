بالصورة.. الأمير مولاي رشيد في صورة رائعة مع العاملين بمطعم في العاصمة الرباط ﻿

ظهر الأمير مولاي رشيد في صورة رائعة، رفقة مجموعة من العاملين بأحد المطاعم الموجودة بعاصمة المملكة الرباط.

"شوف تيفي"



ظهر الأمير مولاي رشيد في صورة رائعة، رفقة مجموعة من العاملين بأحد المطاعم الموجودة بعاصمة المملكة الرباط.

وتناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، حيث عبر العديد من النشطاء المغاربة عن إعجابهم الكبير بها وبالتواضع الذي أظهره الأمير مولاي رشيد في تواصله مع أبناء الشعب المغربي.

واستغل آخرون الفرصة في تعليقاتهم على الصورة للتعبير عن فخرهم الكبير بالأسرة الملكية وعلى رأسها الملك محمد السادس الذي استطاع بتواضعه الكبير التقرب من أبناء شعبه داخل وخارج أرض الوطن.