عاجل.. هزة أرضية بإقليم صفرو..وهذه هي التفاصيل ﻿

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بأن هزة أرضية بقوة 3,9 درجات على سلم ريشتر، تم تسجيلها فجر اليوم الاثنين بإقليم صفرو.

"شوف تيفي"+"و م ع"



أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بأن هزة أرضية بقوة 3,9 درجات على سلم ريشتر، تم تسجيلها فجر اليوم الاثنين بإقليم صفرو.



وأوضح المعهد، في بلاغ له أن الهزة، التي وقعت في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة و20 ثانية فجر اليوم، حدد موقعها في جماعة تافجيغت بإقليم صفرو، فيما بلغ عمقها أربعة كيلومترات.