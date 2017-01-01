 عاجل.. هزة أرضية بإقليم صفرو..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد إشاعة خبر وفاتها نسيمة الحر تعود لجمهورها من بوابة هذا البرنامج | ثقافة و فنون

بعد إشاعة خبر وفاتها ''نسيمة الحر'' تعود لجمهورها من بوابة هذا البرنامج

بالصورة.. الأمير مولاي رشيد في صورة رائعة مع العاملين بمطعم في العاصمة الرباط | بوليتيك

بالصورة.. الأمير مولاي رشيد في صورة رائعة مع العاملين بمطعم في العاصمة الرباط

عاجل.. هزة أرضية بإقليم صفرو..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. هزة أرضية بإقليم صفرو..وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالفيديو..سقوط طائرة تركية..وهذه هي حصيلة القتلى والتفاصيل الصادمة | دولي

عاجل وبالفيديو..سقوط طائرة تركية..وهذه هي حصيلة القتلى والتفاصيل الصادمة

مجموعة أش كاين تتعرض لموقف غريب و هذا ما طلبته من جمهورها | ثقافة و فنون

مجموعة ''أش كاين'' تتعرض لموقف غريب و هذا ما طلبته من جمهورها

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب

يا ربي السلامة .. انتحار شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بتطوان | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة .. انتحار شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بتطوان

الدرك الملكي بابن سليمان يوقف تاجري مخدرات خطيرين مبحوث عنهما في قضية قتل عمد | حوادث و حقوق

الدرك الملكي بابن سليمان يوقف تاجري مخدرات خطيرين مبحوث عنهما في قضية قتل عمد

و أخيرا في المغرب ... عقود الازدياد ستصلك إلى محل سكناك دون مشقة التنقل | مجتمع

و أخيرا في المغرب ... عقود الازدياد ستصلك إلى محل سكناك دون مشقة التنقل

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

عاجل.. هزة أرضية بإقليم صفرو..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 10:02 عاجل.. هزة أرضية بإقليم صفرو..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل.. هزة أرضية بإقليم صفرو..وهذه هي التفاصيل
أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بأن هزة أرضية بقوة 3,9 درجات على سلم ريشتر، تم تسجيلها فجر اليوم الاثنين بإقليم صفرو.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بأن هزة أرضية بقوة 3,9 درجات على سلم ريشتر، تم تسجيلها فجر اليوم الاثنين بإقليم صفرو.

وأوضح المعهد، في بلاغ له أن الهزة، التي وقعت في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة و20 ثانية فجر اليوم، حدد موقعها في جماعة تافجيغت بإقليم صفرو، فيما بلغ عمقها أربعة كيلومترات.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البحث العلمي صفرو هزة أرضية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

يا ربي السلامة .. انتحار شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بتطوان | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة .. انتحار شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بتطوان

الدرك الملكي بابن سليمان يوقف تاجري مخدرات خطيرين مبحوث عنهما في قضية قتل عمد | حوادث و حقوق

الدرك الملكي بابن سليمان يوقف تاجري مخدرات خطيرين مبحوث عنهما في قضية قتل عمد

فيديو مثير..سيدة حصلات راجلها مع العشيقة ديالو وهي تسلخها مزيان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو مثير..سيدة حصلات راجلها مع العشيقة ديالو وهي تسلخها مزيان..وهذه هي التفاصيل

صادم..بعد الرضيعة المخطوفة: ضبط سيدة تبيع رضيعها في مستشفى عمومي بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

صادم..بعد الرضيعة المخطوفة: ضبط سيدة تبيع رضيعها في مستشفى عمومي بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل المثيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد الدمار الذي خلفه تحطم طائرة شحن تركية فوق منازل السكان في ضواحي العاصمة القرغيزية | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

شاهد الدمار الذي خلفه تحطم طائرة شحن تركية فوق منازل السكان في ضواحي العاصمة القرغيزية

حوالي 30 قتيلا خلال مواجهات في أحد السجون البرازيلية | قنوات أخرى

حوالي 30 قتيلا خلال مواجهات في أحد السجون البرازيلية

احتجاجات في البحرين عقب إعدام ثلاثة شبان | قنوات أخرى

احتجاجات في البحرين عقب إعدام ثلاثة شبان

بالفيديو | تفاصيل جديدة في قضية تحطم طائرة شحن تركية في قيرغيزستان | قنوات أخرى

بالفيديو | تفاصيل جديدة في قضية تحطم طائرة شحن تركية في قيرغيزستان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد إشاعة خبر وفاتها نسيمة الحر تعود لجمهورها من بوابة هذا البرنامج | ثقافة و فنون
منذ 41 دقيقة

بعد إشاعة خبر وفاتها ''نسيمة الحر'' تعود لجمهورها من بوابة هذا البرنامج

بالصورة.. الأمير مولاي رشيد في صورة رائعة مع العاملين بمطعم في العاصمة الرباط | بوليتيك

بالصورة.. الأمير مولاي رشيد في صورة رائعة مع العاملين بمطعم في العاصمة الرباط

عاجل.. هزة أرضية بإقليم صفرو..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. هزة أرضية بإقليم صفرو..وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالفيديو..سقوط طائرة تركية..وهذه هي حصيلة القتلى والتفاصيل الصادمة | دولي

عاجل وبالفيديو..سقوط طائرة تركية..وهذه هي حصيلة القتلى والتفاصيل الصادمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.