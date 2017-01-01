عاجل وبالفيديو..سقوط طائرة تركية..وهذه هي حصيلة القتلى والتفاصيل الصادمة ﻿

كشفت وكالة رويترز، قبل قليل، بأن مسؤولين في قرغيزستان، قالوا إن طائرة شحن تركية تحطمت قرب مطار ماناس في تركيا صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا معظمهم سكان القرية حيث سقطت

"شوف تيفي"



كشفت وكالة رويترز، قبل قليل، بأن مسؤولين في قرغيزستان، قالوا إن طائرة شحن تركية تحطمت قرب مطار ماناس في تركيا صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا معظمهم سكان القرية حيث سقطت الطائرة وهي تحاول الهبوط وسط ضباب كثيف.



وأوضحت الوكالة البريطانية، حسب إدارة المطار إن الطائرة كان من المفترض أن تتوقف في ماناس قرب العاصمة وهي في طريقها من هونج كونج إلى اسطنبول، وتحطمت الطائرة عندما حاولت الهبوط وسط ضعف الرؤية، وجرفت شوارع القرية لمسافة بضع مئات من الأمتار مما أدى إلى تدمير 15 مبنى أو إلحاق أضرار بها.



وقالت وزارة الطوارئ في قرغيزستان إن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي عدد القتلى نتيجة التحطم بلغ 37 قتيلا.



وقال مسؤولون من قرغيزستان في بادئ الأمر أن الطائرة من طراز بوينج 747-400 تابعة للخطوط الجوية التركية لكن شركة الشحن الجوي التركية (إيه.جي.تي إيرلاينز) قالت في وقت لاحق إن الطائرة تابعة لها.