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مجموعة ''أش كاين'' تتعرض لموقف غريب و هذا ما طلبته من جمهورها

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 03:22 مجموعة أش كاين تتعرض لموقف غريب و هذا ما طلبته من جمهورها | ثقافة و فنون
مجموعة ''أش كاين'' تتعرض لموقف غريب و هذا ما طلبته من جمهورها
بعد نجاح أغنيتهم '' الکانة'' و التي بلغ عدد مشاهداتها عبر تطبيق ''اليوتوب'' 100 الف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط , تفاجأت المجموعة الشبابية '' أش كاين'' بقرصنة حسابها على اليوتوب و حذف الأغنية منه.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


بعد نجاح أغنيتهم " الکانة" و التي بلغ عدد مشاهداتها عبر تطبيق "اليوتوب" 100 الف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط , تفاجأت المجموعة الشبابية " أش كاين" بقرصنة حسابها على اليوتوب و حذف الأغنية منه.

ونشرت المجموعة الغنائية الشابة على الصفحة الرئيسية الخاصة بها على الفايسبوك , رسالة الى كافة محبيها خارج و داخل الوطن ليدعموها بعدد كبير من الزيارات و المشاهدات لعملها الفني الجديد و الذي أعادت تحميله على "اليوتوب" مرة ثانية.

و تعد المجموعة المكناسية "اش كاين" التي رأت النور سنة 1996 واحدة من المجموعات الشبابية المحبوبة بالمغرب , بتحقيقها لشهرة واسعة وصل مداها إلى العالمية .

 

 

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المجموعة المكناسية المجموعة الغنائية الشابة اليوتوب أش كاين

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