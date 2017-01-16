مجموعة ''أش كاين'' تتعرض لموقف غريب و هذا ما طلبته من جمهورها ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
بعد نجاح أغنيتهم " الکانة" و التي بلغ عدد مشاهداتها عبر تطبيق "اليوتوب" 100 الف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط , تفاجأت المجموعة الشبابية " أش كاين" بقرصنة حسابها على اليوتوب و حذف الأغنية منه.
ونشرت المجموعة الغنائية الشابة على الصفحة الرئيسية الخاصة بها على الفايسبوك , رسالة الى كافة محبيها خارج و داخل الوطن ليدعموها بعدد كبير من الزيارات و المشاهدات لعملها الفني الجديد و الذي أعادت تحميله على "اليوتوب" مرة ثانية.
و تعد المجموعة المكناسية "اش كاين" التي رأت النور سنة 1996 واحدة من المجموعات الشبابية المحبوبة بالمغرب , بتحقيقها لشهرة واسعة وصل مداها إلى العالمية .
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