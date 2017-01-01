مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب ﻿

هاجم مسؤولو فروع حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة بشكل غير مباشر رئيس الحكومة المعين بن كيران في تدخلاتهم بالمهرجان الخطابي الذي تشهده مدينة أكادير في هذه اللحظات.

شوف تيفي



هاجم مسؤولو فروع حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة بشكل غير مباشر رئيس الحكومة المعين بن كيران في تدخلاتهم بالمهرجان الخطابي الذي تشهده مدينة أكادير في هذه اللحظات.

وإتهم مسؤولو الأحرار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي يستغل منجزات وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار وينسبها لنفسه وحزبه.

وأشاد كتاب الفروع وبرلمانيو حزب الحمامة عن جهة سوس ماسة، المواقف الأخيرة التي إتخذها عزيز أخنوش في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة ورفضه لإتهامات بن كيران بكونه السبب في تأخر تشكيل الحكومة.



