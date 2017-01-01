يا ربي السلامة .. انتحار شاب ثلاثيني بطريقة بشعة بتطوان ﻿

أكدت مصادر محلية من مدينة الحمامة البيضاء أن شابا يبلغ قيد حياته 35 سنة أقدم على الانتحار شنقاً فوق سطح منزل أسرته بحي ''جبل درسة'' الشهير بمدينة تطوان.

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أكدت مصادر محلية من مدينة الحمامة البيضاء أن شابا يبلغ قيد حياته 35 سنة أقدم على الانتحار شنقاً فوق سطح منزل أسرته بحي "جبل درسة" الشهير بمدينة تطوان.



وأكدت ذات المصادر بأن الشاب الذي وضع حدا لحياته لم تكن تظهر عليه أية اضطرابات نفسية و لا سلوكية حسب المقربين منه , كما أنه لم يعرف عنه إدمانه لأي من المواد المخدرة ، مما جعل عملية الانتحار هاته تحاط بعلامات استفهام كبرى.



و فور علمها بالحادث انتقلت عناصر الأمن الوطني إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في النازلة و كشف دواعي وملابسات الانتحار.



