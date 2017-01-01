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الدرك الملكي بابن سليمان يوقف تاجري مخدرات خطيرين مبحوث عنهما في قضية قتل عمد

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 02:44 الدرك الملكي بابن سليمان يوقف تاجري مخدرات خطيرين مبحوث عنهما في قضية قتل عمد | حوادث و حقوق
الدرك الملكي بابن سليمان يوقف تاجري مخدرات خطيرين مبحوث عنهما في قضية قتل عمد
تمكنت عناصر الدرك الملكي بابن سليمان، اليوم الأحد، ، من توقيف مجرمين خطيرين يتاجران في المخدرات، مبحوث عنهما أيضا في قضيتي استعمال سلاح ناري ضد دركيي هذه الوحدة سنة 2013 والقتل العمد في 2015.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تمكنت عناصر الدرك الملكي بابن سليمان، اليوم الأحد، ، من توقيف مجرمين خطيرين يتاجران في المخدرات، مبحوث عنهما أيضا في قضيتي استعمال سلاح ناري ضد دركيي هذه الوحدة سنة 2013 والقتل العمد في 2015.

وذكر الدرك الملكي، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه خلال توقيف المشتبه فيهما، ضبط أحدهما وبحوزته سلاح صيد معبئ بعياريين اثنين، مضيفا أن عمليات التمشيط والبحث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مكنت من ضبط وحجز 420 كيلوغراما من مخدر الكيف، و115 كيلوغراما من أوراق التبغ، و70 غراما من مخدر الشيرا، و10 أعيرة إضافية و سلاح صيد صنع بطريقة تقليدية.

وقد تم، حسب المصدر ذاته ، تقديم الظنينين للعدالة، بينما سلمت المخدرات والأسلحة النارية والأعيرة المحجوزة للمصالح المعنية.

وأشار البلاغ إلى أن البحث لا يزال جاريا في هذه القضية التي تندرج في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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