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و أخيرا في المغرب ... عقود الازدياد ستصلك إلى محل سكناك دون مشقة التنقل

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 01:40 و أخيرا في المغرب ... عقود الازدياد ستصلك إلى محل سكناك دون مشقة التنقل | مجتمع
و أخيرا في المغرب ... عقود الازدياد ستصلك إلى محل سكناك دون مشقة التنقل
أعطيت بشكل رسمي خدمة تعميم الشباك الالكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية على مستوى الجماعات الترابية التابعة للأقاليم و العمالات بالمغرب.

شوف تيفي:

أعطيت بشكل رسمي خدمة تعميم الشباك الالكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية على مستوى الجماعات الترابية التابعة للأقاليم و العمالات بالمغرب.

و ستمكن هذه العملية المواطنين المسجلين بالجماعات التابعة للعمالات والأقاليم من التوصل من خلال الموقع الالكتروني www.watiqa.ma بوثائق الحالة المدنية دون تحمل عناء ومشقة وتكاليف التنقل إلى مكاتب الحالة المدنية لمحل ولادتهم و يتعلق الأمر بالنسختان الموجزة والكاملة من رسم الولادة. و قد تم وضع هذا الشباك في إطار مشروع تحديث وعصرنة الإدارة العمومية وتحسين مردوديتها وتجسيد سياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني استجابة لانتظارات المواطنين.

وتندرج هذه العملية في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وبريد المغرب.



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