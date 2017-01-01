عزيز أخنوش يقطر السمع على بنكيران ...حزبنا تعرض لهجوم عنيف من طرف ''الظلامية'' ﻿

صرح عزيز أخنوش أن حزبه تعرض لهجوم شرس بعد تعثر تشكيل الحكومة، بل تجاوزها لوابل من السب والشتم من طرف كتائب إلكترونية تشتغل بالتعليمات.

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صرح عزيز أخنوش أن حزبه تعرض لهجوم شرس بعد تعثر تشكيل الحكومة، بل تجاوزها لوابل من السب والشتم من طرف كتائب إلكترونية تشتغل بالتعليمات.

وأضاف أخنوش أن المغرب ليس في حاجة "للظلامية" و لمن يرسم صورة قاتمة للمواطنين سواء بوجه مكشوف أو بالتستر وراء حجاب، موضحا أن الديموقراطية لم تقل "أن اللي يربح خاصو يزطم على الأخريين"، ولن نترك ذلك يقع في بلادنا.

وأفاد أخنوش أن الأغلبية ممثلة في الحكومة التي تدبر شؤونهم، وليس بالتحكم وإقصاء الآخرين، مؤكدا أن المغرب دولة القانون وفي حاجة لمن يشتغل "بالمعقول".

وقال عزيز أخنوش في كلمته بالمهرجان الخطابي للجولة الختامية عشية اليوم الأحد بأكادير، بعد زيارته لجميع الهياكل التنظيمية الجهوية والمحلية، أن الديموقراطية تضمن العيش الكريم للجميع وليس لفئة واحدة.