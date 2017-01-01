وشهد شاهد من أهلها...بن فليس :الجزائر على مشارف أزمة اقتصادية خانقة قد تؤدي إلى كارثة غير مسبوقة ﻿

أكد علي بن فليس المرشح السابق للرئاسيات الجزائري في حوار مع مجلة ''جون أفريك'' أن بلاده مشرفة على أزمة اقتصادية داخلية جد صعبة لم تشهد لها الجزئر مثيلا منذ الاستقلال ’ قد تنتج عنها مشاكل اجتماعية

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أكد علي بن فليس المرشح السابق للرئاسيات الجزائري في حوار مع مجلة "جون أفريك" أن بلاده مشرفة على أزمة اقتصادية داخلية جد صعبة لم تشهد لها الجزئر مثيلا منذ الاستقلال ’ قد تنتج عنها مشاكل اجتماعية خطيرة.



وأضاف بن فليس أن الإدارة الجزائرية والمسؤولين بالبلاد وحلفائهم على وعي تام بأن الحكم بدولة الجزائر لم يعد كالسابق وهو الأمر الأساسي الذي قد يعرض البلاد لمشاكل اقتصادية وسياسية ليست لها علاقة بأية أيادي خارجية حسب تعبيره .



وأماط "بن فليس" اللثام عن قانون المالية لسنة 2017 مؤكدا أنه ستكون له تبعات خطيرة على الاقتصاد الجزائري لأنه لم يحترم المعايير و الشروط الكافية لإنعاش هذا الاقتصاد و الذي يعاني منذ مدة، حيث سنت الدولة خلاله أكثر من 30 ضريبة بعضها تم تحيينه و أخرى إضافية تم إحداثها مما من شأنه إرهاق كاهل المواطن الجزائري و الذي لا تقوم حكومته بأي مجهودات لتقوية اقتصاده حسب تعبير "بن فليس".

و فيما يخص الأزمة العالمية المالية و الطاقية التي يتخبط فيها العالم منذ حوالي 3 سنوات , فقد أكد "بن فليس" أن الجزائر لم تضع أية خطة أو استراتيجية لحماية اقتصادها من تبعات هذه الأزمة على غرار باقي دول العالم , حيث اعتبرها الوزير الجزائري السابق خطأ سياسيا كبيرا لن يغتفر لصناع القرار بالجزائر .

و أكد "بن فليس" في هذا الحوار على ضرورة إعادة النظام الحاكم في الجزائر للسياسات الاقتصادية و السياسية العقيمة من خلال الانفتاح على الأسواق المالية و الاقتصادية العالمية من أجل انعاش الاقتصاد الجزائري المنهك.

وكانت عدد من ولايات الجزائر قد شهدت أعمال الشغب بسبب المطالب الاجتماعية المختلفة , جراء الزيادة في أسعار المواد الأساسية غداة انخفاض عائدات النفط مما أدى إلى تراجع كبير في معدل النمو سنة 2016، في ظل سياق اجتماعي واقتصادي متأثر جراء هذا الانخفاض الذي سيواصل إثقال كاهل مالية الدولة الجزائرية خلال سنة 2017، ناهيك عن تفاقم التضخم والبطالة وانخفاض قيمة الدينار, مما يجعل بلاد "المليون شهيد " على حافة الانهيار الاقتصادي كما أكد العديد من متتبعي الشأن الاقتصادي بالعالم.