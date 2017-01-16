بالصور.. الداودية مولات الرونديفو توقع على سهرة ضعيفة بباريس ﻿

تفاجأ منظمو الحفل الغنائي الفني الكبير الذي أحيته الفنانة الشعبية زينة الداودية ليلة أمس السبت بقاعة ''زينيت'' الشهيرة بباريس بإقبال ضعيف من لدن الجماهير المغربية والعربية والتي لم تتجاوز 1000 من

شوف تيفي

تفاجأ منظمو الحفل الغنائي الفني الكبير الذي أحيته الفنانة الشعبية زينة الداودية ليلة أمس السبت بقاعة "زينيت" الشهيرة بباريس بإقبال ضعيف من لدن الجماهير المغربية والعربية والتي لم تتجاوز 1000 من الحضور..

وذكر مصدر موثوق لـ"شوف تيفي" أن صاحبة أغنية رونديفو" لم تكن في "الرونديفو"، كما عودت الجمهور والمنظمين حيث عادة ما تجلب جماهير غفيرة و تغني بشبابيك مغلقة.

وأضاف المصدر ذاته أن من بين 1000 من الحضور الجماهيري الذي حضر حفل الداودية ليلة أمس تضمن عدد ممن جاؤوا بدعوات مجانية ما يعني أن الإقبال كان ضعيفا للغاية مقارنة مع سهرات سابقة لنجمة الأغنية الشعبية المغربية في قاعة تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 7000 مقعدا.