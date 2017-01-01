فيديو مثير..سيدة حصلات راجلها مع العشيقة ديالو وهي تسلخها مزيان..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
نشر موقع "الدايلي ميل" البريطاني، مقطع فيديو، ظهرت خلاله إحدى السيدات وهي تعتدي على فتاة بالضرب، بعد أن ضبطتها في أحضان زوجها.
وأوضح الموقع ذاته بأن الزوجة، ظهرت في الفيديو وهي تعتدي على عشيقة زوجها بوحشية، بعد اكتشافها وجود علاقة غرامية بينها وبين زوجها.
وأضافت الدايلي ميل بأن الفتاة لم تقاوم لأنها كانت تعلم أنها تستحق ذلك الجزاء، وقد اكتفت صديقاتها بالمتابعة دون التدخل لإيقاف الزوجة المعتدية.
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